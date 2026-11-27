Desde la Alcaldía Local de La Candelaria se desarrollan actividades e iniciativas para impulsar la autonomía de la mujer en aspectos como ampliar las oportunidades laborales y mejorar económicamente su situación.

En esta segunda edición de ‘Candelarias al Volante’ se invita a las mujeres mayores de edad de la localidad de La Candelaria a capacitarse en materia de movilidad para así aprovechar otros campos laborales mediante la obtención de la licencia de conducción por primera vez.

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¿Cuándo inician las inscripciones de ‘Candelarias al Volante’?

Las mujeres interesadas podrán realizar el proceso de registro presencialmente desde el 27 hasta el 28 de noviembre en la Plazoleta de los Talentos de la Alcaldía Local de La Candelaria, ubicada en la carrera 5 # 12C-40, en los siguientes horarios de atención:

Viernes 27 de noviembre de 2026: desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 m. y desde la 1:00 p. m. hasta las 4:00 p. m.

desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 m. y desde la 1:00 p. m. hasta las 4:00 p. m. Sábado 28 de noviembre de 2026: desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 m.

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¿Cuántas licencias de conducción se entregarán en esta segunda edición?

Según la Alcaldía Local de La Candelaria se destinarán un total de 50 licencias de conducción que se repartirán en tres tipos de categoría de la siguiente forma:

10 licencias categoría A2 (motocicleta).

35 licencias categoría B1 (vehículo particular).

5 licencias categoría C1 (servicio público).

Requisitos para poder inscribirse a la convocatoria

Para poder realizar el proceso de registro, las personas deben tener en cuenta la siguiente documentación y requisitos:

Tener 18 años o más.

Presentar documento de identidad.

Llevar recibo de servicio público para la verificación de residencia.

para la verificación de residencia. Acreditar domicilio o vínculo activo en La Candelaria mediante certificado de residencia , certificado laboral, certificado de actividad comercial en el sector o constancia de estudios en instituciones educativas de la localidad.

, certificado laboral, certificado de actividad comercial en el sector o constancia de estudios en instituciones educativas de la localidad. Saber leer y escribir o presentar título de bachiller.

Presentar certificado del SIMIT con una antigüedad no mayor a 30 días (paz y salvo por multas e infracciones).

con una antigüedad no mayor a 30 días (paz y salvo por multas e infracciones). Para la categoría A2 (motocicleta), saber manejar bicicleta.

(motocicleta), saber manejar bicicleta. Presentar examen médico preocupacional con una antigüedad no mayor a tres meses.

con una antigüedad no mayor a tres meses. Llevar la carta de manifestación de interés firmada físicamente, que se pueda descargar escaneando el código QR de las piezas oficiales.

firmada físicamente, que se pueda descargar escaneando el código QR de las piezas oficiales. Si la persona tiene un emprendimiento debe de llevar el RUT (opcional).

debe de llevar el RUT (opcional). Contar con disponibilidad de tiempo de lunes a domingo.

de tiempo de lunes a domingo. Solicitar la licencia de conducción por primera vez. Este proceso no aplica para quienes ya tienen licencia y buscan subir de categoría.

Este proceso no aplica para quienes ya tienen licencia y buscan subir de categoría. Inscripción al RUNT

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Recomendaciones para tener en cuenta

Durante el proceso de inscripción, cada persona debe presentar un test de comprensión lectora de 10 preguntas autónomamente, sin ayuda de otros recursos; de igual manera, el proceso de priorización en la selección se realizará de acuerdo a:

Vulnerabilidad.

Autonomía económica.

Resultado del test.

Como última recomendación las mujeres que apliquen para este beneficio no tuvieron que haber recibido incentivos económicos, insumos y/o bonos en el último año como beneficiaria en algún proyecto de desarrollo propuesto por la Alcaldía Local de La Candelaria.

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