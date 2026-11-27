La reconstrucción de la Tercera Avenida de Manga continúa avanzando y ya supera el 66% de ejecución general.

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El gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz, a través de la Secretaría de Infraestructura, mantiene activos los trabajos sobre la calle 28, en dos tramos comprendidos entre las carreras 21 y 22, y entre las carreras 22 y 24. Las intervenciones incluyen la construcción de pavimento en concreto rígido, renovación de andenes y adecuación de las conexiones domiciliarias.

En el tramo entre las carreras 21 y 22, que tiene una longitud total de 289 metros, ya se han construido 283 metros de pavimento en el carril derecho y 270 metros en el izquierdo. Durante la jornada más reciente se preparó la pista y se fundieron otros 59 metros lineales en el carril izquierdo, con un ancho de tres metros.

En este mismo frente también se han instalado 86 metros lineales de bordillos prefabricados, se han demolido 60 metros de andén y se han construido 25 registros domiciliarios. Actualmente, las cuadrillas adelantan la demolición de andenes y continúan con la construcción de las conexiones domiciliarias.

Avances en los dos tramos

De igual manera, entre las carreras 22 y 24, donde se intervienen 223 metros de vía, el carril derecho ya cuenta con la totalidad del pavimento proyectado, mientras que en el izquierdo se han construido 208 metros lineales.

En este segundo tramo también avanzan las obras de espacio público: se han fundido 67 metros lineales de andén en el costado derecho, con un ancho de 1,85 metros, y se han construido 14 de los 19 registros domiciliarios previstos.

Las calzadas se construyen en concreto rígido de 22 centímetros de espesor, mientras que los andenes tendrán anchos variables y contarán con losetas táctiles, elementos que favorecen la accesibilidad y la movilidad de los peatones.

La Alcaldía Mayor de Cartagena mantiene el desarrollo de estas actividades para completar la reconstrucción de la Tercera Avenida de Manga, una intervención que no solo recupera la superficie de rodadura, sino que también mejora las condiciones de circulación y el entorno urbano para residentes, comerciantes y visitantes del sector.