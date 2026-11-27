La intervención, una de las fases más importantes de esta megaobra de $168 mil millones, permitirá ampliar en cinco metros el paseo peatonal y consolidar nuevos espacios públicos frente a la bahía

El proyecto Cuatro en Uno, uno de los más importantes de la administración del alcalde Dumek Turbay, entra en una de sus fases más importantes con el inicio del hincado de pilotes que servirán de cimentación para la construcción de la plataforma de ampliación del paseo peatonal de la bahía de Bocagrande y Castillogrande.

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Esta intervención representa un hito constructivo de gran relevancia dentro de la megaobra, que cuenta con una inversión de $168 mil millones y busca transformar integralmente este sector de la ciudad, mediante soluciones para la mitigación de inundaciones, la modernización de la infraestructura vial y la recuperación del espacio público.

Esta nueva fase de la megaobra recibió el permiso de intervención de obra, otorgado por la Dirección General Marítima (DIMAR), bajo el liderazgo del almirante Hermann León, quien se lo entregó en el sitio al alcalde Dumek Turbay. Esta una autorización fundamental para avanzar con esta intervención en el entorno marítimo, atendiendo los procedimientos y requisitos establecidos por la autoridad marítima colombiana.

El hincado de pilotes permitirá avanzar en la construcción de una nueva plataforma que ampliará en cinco metros el ancho del paseo peatonal existente, generando más espacio para la movilidad de peatones, la recreación, el encuentro ciudadano y la contemplación del paisaje de la bahía.

Se trata de una de las intervenciones más representativas del componente de renovación urbana del proyecto, pues permitirá recuperar y ampliar el espacio público frente al mar, ofreciendo mejores condiciones para el disfrute de cartageneros y visitantes, y fortaleciendo el atractivo turístico y recreativo de Bocagrande y Castillogrande.

“Cartagena vuelve su mirada hacia el mar. Esta obra refleja una visión de ciudad que hemos venido priorizando: volver la mirada de Cartagena hacia el mar, sus bahías y sus cuerpos de agua, reconociéndolos como parte esencial de su identidad, su riqueza natural y uno de sus principales atractivos. Bajo esta visión, los proyectos de desarrollo urbano costero cobran especial relevancia, pues permiten recuperar la relación de los ciudadanos con el entorno marítimo, aprovechar responsablemente el potencial paisajístico de la ciudad y convertir sus espacios frente al agua en escenarios de encuentro, recreación, movilidad y disfrute colectivo”, afirmó el alcalde Dumek Turbay.

Y agregó: “La apuesta es que Cartagena no solamente sea reconocida por la belleza de sus playas y su patrimonio histórico, sino también por la manera en que integra sus cuerpos de agua a la vida urbana, poniendo en valor su bahía y sus paisajes como elementos fundamentales de su desarrollo turístico y urbano”.

Con la ampliación y recuperación del espacio público sobre la bahía de Cartagena, a través de la construcción de la nueva plataforma peatonal, se ganarán cinco metros hacia el mar a lo largo de dos kilómetros, generando 10.000 metros cuadrados de nuevo espacio público para que los ciudadanos puedan caminar, hacer deporte y disfrutar de la bahía.

El inicio del hincado de pilotes representa un importante avance en la construcción de esta plataforma y en la materialización de una visión que entiende que el desarrollo de Cartagena también pasa por recuperar su relación con el agua.

Cuatro soluciones en un solo proyecto para transformar Bocagrande

La ejecución de esta fase se suma a las obras hidráulicas y de infraestructura que se desarrollan en el sector, orientadas a enfrentar una problemática histórica de la ciudad: las inundaciones ocasionadas por las lluvias y las mareas altas.

El proyecto Cuatro en Uno contempla más de 2,3 kilómetros de infraestructura subterránea para la retención y evacuación de aguas lluvias, cuatro estaciones de bombeo automáticas y estructuras de contención frente a la bahía. A estas soluciones se suman la elevación y repavimentación de vías, la reposición de redes de acueducto y la recuperación de parques, andenes, bordillos y jardines.

De esta manera, la ampliación del paseo peatonal no constituye una obra aislada, sino parte de una transformación integral que busca mejorar la capacidad de respuesta de Cartagena frente a los efectos del cambio climático, modernizar su infraestructura y recuperar espacios de calidad para la ciudadanía.

Con el inicio de este nuevo frente de trabajo, la administración del alcalde Dumek Turbay continúa avanzando en la consolidación de una Cartagena más moderna, resiliente y sostenible, en la que la protección frente a las inundaciones se articula con la recuperación del espacio público y la construcción de una ciudad que fortalece su relación con el mar.

Con este proyecto, la administración del alcalde Dumek Turbay Paz reafirma su apuesta por una ciudad más resiliente, moderna y conectada con su riqueza natural, donde las obras de infraestructura no solamente resuelvan problemas históricos, sino que también generen nuevos espacios para la calidad de vida, el turismo y el disfrute colectivo.

“El proyecto Cuatro en Uno es una muestra de cómo la infraestructura puede convertirse en una herramienta para transformar integralmente los barrios, recuperar espacios para la gente y resaltar la belleza natural de Cartagena. Son 10.000 metros cuadrados para caminar, disfrutar y vivir Cartagena de cara al mar. Cartagena vuelve su mirada al mar. Cuatro soluciones, un solo proyecto, una nueva visión de ciudad”, concluyó el alcalde Dumek Turbay.