En el barrio Olaya Herrera, sector Rafael Nuñez, se presentó el homicidio con arma de fuego de un adolescente de 16 años.

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Los hechos se registraron cuando, al parecer, la víctima se encontraba en vía pública y fue interceptada por un sujeto que sin mediar palabra accionó un arma de fuego.

El hoy occiso alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial, donde posteriormente falleció. La inspección técnica estuvo a cargo de unidades de la Seccional de Investigación Criminal.