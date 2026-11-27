El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), lleva ocho años al frente del Gobierno y llega a esta cita electoral, el 29 de noviembre, bajo presión por su gestión de la crisis migratoria en Ceuta, los accidentes ferroviarios y las acusaciones de corrupción que salpican a su familia y a su entorno familiar.

Sánchez se enfrenta al líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, quien aspira llegar al Palacio de la Moncloa con el apoyo de VOX, partido de extrema derecha.

En la recta final antes de las elecciones, el Gobierno ha impulsado nuevas medidas sociales y económicas como el permiso de 10 días por fallecimiento de un familiar, la ampliación del permiso por nacimiento hasta las 20 semanas y la prórroga de las ayudas al transporte público durante 2027.