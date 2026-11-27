¿Se puede vivir de OnlyFans? Escritora dio detalles de su experiencia en libro ‘Pedid y se os dará’

La escritora, periodista y guionista chilena Camila Gutiérrez Berner habló en 6AM W de Caracol Radio sobre su libro ‘Pedid y se os dará’, una obra que recoge su experiencia en OnlyFans y que va más allá del contenido sexual para explorar temas como el dinero, la angustia, la exposición en internet y las relaciones que se construyen a través de una pantalla.

El libro, que ha tenido una importante acogida en España, parte de una experiencia personal de la autora, quien encontró en el trabajo sexual digital una alternativa de ingresos.

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