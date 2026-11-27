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Feijóo, líder de la derecha española que quiere desbancar del gobierno a Pedro Sánchez el 29-N

España acude a las urnas el domingo 29 de noviembre para decidir el próximo presidente del gobierno español. Las encuestas dan la mayoría al boque de la derecha, pero el candidato del PSOE, Pedro Sánchez no se da por vencido y confía en conseguir la reelección.

Al frente tiene al líder del PP en Alberto Núñez Feijóo. El líder del Partido Popular busca llegar al Gobierno y convertirse en el relevo de Pedro Sánchez, pero hay otro factor que puede resultar decisivo: el crecimiento de Vox y el papel que puede desempeñar Santiago Abascal, su líder, en el próximo escenario político.

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La formación de Santiago Abascal plantea un endurecimiento de las políticas migratorias, restricciones en el acceso de los inmigrantes a determinadas ayudas y una reducción de impuestos.

El domingo seremos testigos si hay un cambio de rumbo en el país dirigido por la derecha o se vuelve a imponer el progresismo.

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