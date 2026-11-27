Lafaurie responde a De La Espriella tras polémica con Cepeda: “un saludo no se convierte en alianza”
José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, le respondió a Abelardo De La Espriella por la supuesta alianza con el senador opositor Iván Cepeda: “La presidencia representa a la unidad nacional”
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...