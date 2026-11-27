Abelardo De La Espriella y María Fernanda Cabal. Fotos: (Photo by: Luisa Borja Luna/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images) / (Colprensa - Catalina Olaya)

La exsenadora María Fernanda Cabal le respondió al presidente Abelardo De La Espriella tras sus críticas a José Félix Lafaurie por una fotografía con Iván Cepeda.

“Creo que Abelardo De La Espriella se equivoca al interpretar la foto de José Félix con Cepeda como una alianza. Él también es muy emocional (…) Hay que hacer una pausa antes de sacar conclusiones”, escribió.