En 6AM W de Caracol Radio, la directora de cine, Cristina Gallego habló de las consecuencias de gravar con el 19% de IVA las boletas de cine. Según las estimaciones presentadas por el sector, la medida provocaría una caída del 47% en la taquilla y el cierre de 573 salas en el país.

Actualmente en Colombia las boletas de cine están excluidas del IVA. Sin embargo, la reforma de Rescate Fiscal propone aplicar un IVA del 19%.

¿Qué implicaciones tendría el aumento a las boletas de cine?

“La implicación es muy grave porque implica la caída en la plataforma del 46%, implica la caída en la taquilla en Colombia, esta le da recursos al Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, también de la taquilla se pagan las sociedades de gestión de actores, de directores, de guionistas, de productores, pero lo que está en juego son 5.800 puestos de trabajo”.

Agregó que, en la actualidad, se hacen 150 proyectos en el fondo con este aumento al IVA bajaría un 30% la cantidad de los proyectos. En el país, también se está haciendo un gran esfuerzo para que se hagan las adecuaciones para que el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico se nutra de los nuevos consumos del cine.

Ley de rescate final:

Este es un proyecto que fue radicado con el fin de ordenar las finanzas del país, reduciendo el tamaño del Estado, protegiendo a los hogares más vulnerables y combatir la evasión y el contrabando.

Este proyecto ha generado controversias ya que muchos de los alimentos o productos que serían gravados con el IVA del 19% son de la canasta básica o de primera necesidad.

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