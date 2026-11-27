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Daniel Samper Ospina presenta ‘Circombia’ en el Gimnasio Moderno con las “colombianadas” del momento

El escritor y humorista Daniel Samper Pizano se suma a la campaña Vamos Pa’lante, que apoya a los estudiantes universitarios de Colombia, con el recaudo completo de las entradas para su show ‘Noticias de Circombia’ hoy 27 de noviembre en el Gimnasio Moderno de Bogotá.

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A propósito de esta nueva presentación, Daniel Samper Ospina habló con Julio Sánchez Cristo en 6AM W haciendo un recuento de las noticias más particulares de los últimos días en el país, que pasan a convertirse en material inédito para el show de comedia.

¿Qué nuevas noticias llegan a Circombia?

“Yo nunca había visto, primero que hubiera un rehén que volvieran alto comisionado para el Bonfiest. Y segundo, que en simultánea con la borrachera fuera de una vez tomando Alka Seltzer. Eso generalmente se hace después”, comentó sobre la toma de rehenes en el almacén éxito de La Castellana en Cartagena.

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De igual manera, además de las “colombianadas” que no faltan en el diario acontecer del país, Samper se mantiene con la sátira política como eje central de Circombia, ahora con las ocurrencias del presidente De La Espriella.

“Ahora al presidente le da por amenazar con que va a peluquear a todo el mundo. O sea, él por donde va, lo graban a dos cámaras, detiene a la gente, ‘Bienvenido a la patria milagro’, y antes de voltearse dice: ‘Te vamos a motilar’”.

¿Cuándo es la función de Circombia en el Gimnasio Moderno y cuánto cuestan las entradas?

La función benéfica de ‘Noticias de Circombia’ para la campaña Vamos pa’Lante será hoy 27 de noviembre de 2026 en el Gimnasio Moderno de Bogotá, a partir de las 6:00 p. m.

Las entradas cuestan $150.000 cada una, con un descuento adicional para quienes compren paquetes de 20 boletos en adelante.

El auditorio tiene capacidad para 500 personas y las entradas se pueden adquirir en el enlace: https://apps.uniandes.edu.co/encuestas/circombia/

¿Cómo donar en Vamos Pa’lante 2026?

Para sumarse a la campaña solidaria de Vamos Pa’lante 2026, usted podrá donar a través de los siguientes canales:

Cajas de los almacenes Olímpica e Ísimo

Cajeros de la Red Aval

Con la llave @vamospalante

En www.vamospalante.com.co

Desde Estados Unidos, en losandesfoundation.org

Escuchar la entrevista completa:

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