El costo político de la tributa no lo puede asumir solo el Congreso: Partido Liberal al Gobierno

Los partidos Liberal y de La U manifestaron sus reparos en los micrófonos de 6AM W frente a algunos puntos de la reforma tributaria del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

El senador liberal Álvaro Monedero planteó: “Las reformas tributarias no le gustan a nadie (...) Por eso es importante el entendimiento con los que pagan los impuestos, que son los grandes empresarios, que son los mayores aportantes al producto general de la Nación”.

Pero también se refirió al malestar de los representantes a la Cámara del Partido Liberal por la interlocución con el Gobierno: “Estaban exigiendo respeto si requieren del voto del Congreso. (...) que sepan que el costo político de esta reforma se la va a llevar el Congreso y eso lo tiene que entender el Gobierno”.

Por su parte, el senador del Partido de La U, Víctor Manuel Salcedo, aseguró que su colectividad está dispuesta a estudiar y votar la reforma, pero pidió modificar el IVA a la medicina prepagada.

“Nosotros somos conscientes de la situación fiscal del país, pero asimismo aquí no podemos jugar a policías buenos y policías malos. Nosotros la reforma tributaria estamos dispuestos a analizarla y a votarla en unos puntos donde nos pongamos de acuerdo”.

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