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El exsenador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar y Ángela Cedeño, diputada del Departamento del Magdalena, estuvieron en 6AM W para hablar acerca de la detención del exgobernador Carlos Caicedo en España por un caso de presunto abuso sexual con un menor de edad.

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Bolívar, quien también fue ex precandidato presidencial, aseguró que Caicedo debe enfrentar a la justicia colombiana lo ante posible para esclarecer los hechos, aunque resaltó que tiene la presunción de inocencia.

“Una persona que dedicó su vida a combatir las mafias políticas en el Magdalena tiene un final muy triste. Ojalá pueda enfrentar la justicia y demostrar que las acusaciones no son ciertas, porque son bastante graves con un menor. Como sociedad y ciudadanos no podemos ser tolerantes ante esos delitos”, aseguró.

Dijo que celebra que la justicia actúe rápido, no se alegra por el mal de otras personas, pero sí pide al exgobernador que demuestre su inocencia, pues desprestigia a las personas de sus colectivos.

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De otro lado, Cedeño aseguró que se trata de un caso “aberrante” al tratarse de un político colombiano que durante su administración en la Alcaldía de Santa Marta dejó presuntos hechos de corrupción e investigaciones que no se han resuelto.

“Su paso por la Gobernación del Magdalena fue lo mismo. Vemos este caso de una madre que se atreve a denunciar todo lo que ella aporta, y no es la única”, dijo.

Agregó que Caicedo estaba “muy tranquilo” en una isla al momento de su detención.

“Esperamos que venga a Colombia y pague”, concluyó.

Escuche la entrevista completa con Gustavo Bolívar y Ángela Cedeño aquí: