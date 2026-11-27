Dos de los sonidos más representativos de la música colombiana se encuentran en una nueva colaboración. Heredero y Rafa Pérez unieron sus voces para presentar una versión de ‘Linda’, canción que combina los ritmos campesinos de la carranga con el romanticismo del vallenato.

El tema fue compuesto originalmente por Heredero, quien se ha destacado por llevar la carranga a nuevos públicos. En esta oportunidad, la canción adquiere una nueva interpretación con la participación de Rafa Pérez, reconocido por su trayectoria dentro del vallenato.

La letra conserva una historia de amor y conquista, con referencias a las serenatas, los detalles y las demostraciones sinceras de cariño. Esta combinación busca conectar con los seguidores de ambos géneros a través de una propuesta que reúne diferentes tradiciones musicales.

La producción contó con grabaciones en los estudios de Fabio E. Jaimes, en Bucaramanga, e Iván Calderón, en Medellín, dos espacios que hicieron parte del proceso de creación de esta colaboración.

Con esta versión, Heredero y Rafa Pérez presentan un encuentro entre dos estilos que tienen una fuerte conexión con la identidad musical colombiana, llevando una misma canción a nuevos sonidos sin dejar de lado su esencia original.