Con el objetivo de ayudar a miles de hogares que se encuentran en pobreza y vulnerabilidad, la Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría de Integración Social, puso en marcha el programa ‘Ingreso Mínimo Garantizado’, IMG, para, por medio de transferencias monetarias, contribuir “con el aumento de ingresos de las familias y disminuir la pobreza en la capital”, informa la institución.

¿Cómo se puede ser beneficiario del Ingreso Mínimo Garantizado?

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La Secretaría de Integración Social explicó que las poblaciones seleccionadas para el beneficio de la IMG se dividen en personas y hogares, de la siguiente manera:

Personas

Personas con discapacidad (Grupo: A, B, C1 - C9)

Personas mayores (Grupo: A, B, C1)

Jóvenes en ruta de inclusión social y productiva (Grupo: A, B, C1 - C9)

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Hogares

Hogares con pobreza extrema (Grupo: A)

Familias que residan en pagadiarios.

Hogares con niños o niñas entre los 0 y 6 años (Grupo: A, B, C1 - C9)

Hogares con niños, niñas y/o adolescentes entre los 7 y 19 años (Grupo: A y B)

Víctimas con pertenencia étnica.

Iniciaron los pagos de noviembre 2026

Recientemente, se anunció que desde el 16 de noviembre comenzó el giro de los pagos del IMG para este mes.

“Durante el mes de noviembre de 2026, más de 190.000 hogares reciben transferencias monetarias de los componentes de Pobreza Extrema, Primera Infancia y Educación, que en conjunto benefician a más de 740.000 personas”, explicó la Alcaldía de Bogotá.

¿Cómo se puede cobrar el giro del Ingreso Mínimo Garantizado de noviembre 2026?

Ahora, todos los beneficiarios del IMG podrán recibir su giro a través de las billeteras digitales dale!, MOVii, DaviPlata, Bancamía, Nequi y Banco Caja Social.

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Además, también lo pueden hacer mediante giros en los puntos Efecty. Una vez el pago esté disponible, las personas recibirán una notificación por mensaje de texto.

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