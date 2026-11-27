El cantante colombiano Ryan Castro se prepara para acompañar la temporada de fin de año con música nueva. El artista presentó ‘Modita Antigua’, un lanzamiento con el que apuesta por ponerle sabor a diciembre y que cuenta con la participación de reconocidas figuras del entretenimiento y el deporte colombiano.

Entre los invitados que hacen parte de esta propuesta aparecen la actriz Lina Tejeiro, el actor Gregorio Pernía y el ciclista Rigoberto Urán, quienes se sumaron al proyecto y llamaron la atención de los seguidores del cantante.

La colaboración reúne a personalidades de diferentes ámbitos en torno a una canción que llega en una de las épocas de mayor movimiento musical en Colombia, cuando los lanzamientos y las celebraciones decembrinas comienzan a tomar protagonismo.

Con ‘Modita Antigua’, Ryan Castro suma una nueva apuesta a su repertorio y busca conectar con el público colombiano durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

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La participación de Tejeiro, Pernía y Urán también le da un componente especial al lanzamiento, al reunir en una misma producción a figuras reconocidas por sus carreras en la actuación, las redes sociales y el deporte.