El LXVI Festival Internacional de la Canción Viña del Mar se celebrará del lunes 22 al sábado 27 de febrero de 2027, como es habitual, en el anfiteatro Quinta Vergara en el principal balneario de Chile.

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La organización del evento publicó este viernes 27 de noviembre gran parte de la programación musical, que incluye artistas internacionales en diversos géneros dentro de la música popular latinoamericana.

Además, se confirmó el esperado regreso de la agrupación La Ley, liderada por Beto Cuevas, y también de la cantautora italiana Laura Pausini, primera artista internacional anunciada. Colombia tendrá una importante representación tanto entre los artistas invitados como en la tradicional competencia folclórica.

¿Qué artistas colombianos se presentan en Viña 2027?

El Festival Viña del Mar tiene al cantante vallenato Silvestre Dangond como uno de los invitados musicales de la edición 2027. Se presentará en la apertura el lunes 22 de febrero junto a Laura Pausini.

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Colombia contará también con representante en la competencia folclórica de Viña 2027 con la cantautora Kiara de la Ossa, originaria de San Pablo (Bolívar), quien se presentará con su canción “Soy Ribereña”.

La colombiana competirá por la Gaviota de Plata, uno de los premios más destacados que se otorga durante todo el evento. Cabe recordar que este galardón lo otorga también el público a las mejores presentaciones entre los artistas internacionales invitados.

Viña 2027: artistas y programación por días

La organización de Viña 2026 presentó la programación oficial de invitados por días. Quedan aún pendientes los artistas del miércoles 24 de febrero y el cartel de los comediantes, que ocupan también un lugar importante en el festival.

La programación quedó así:

Lunes 22 de febrero 2027

Laura Pausini

Silvestre Dangond

Martes 23

Reik

Farruko

Miércoles 24

Pendiente por anunciar

Jueves 25

La Ley

Gondwana y Quique Neira

Viernes 26

Pablo Alborán

Jihyo

Sábado 27

Arcángel

Damas Gratis

¿Cómo ver el Festival Viña del Mar 2027 en Colombia?

La transmisión del Festival Viña del Mar 2027 para Latinoamérica se llevará a cabo a través de la plataforma de streaming de Disney+ del lunes 22 al sábado 27 de febrero.

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