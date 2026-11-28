Bogotá se prepara para recibir a Karol G, quien llegará a la capital del país con su gira internacional Viajando por el Mundo – Tropitour. La cantante ofrecerá tres conciertos consecutivos los días 4, 5 y 6 de diciembre en el estadio Nemesio Camacho El Campín, donde se espera la asistencia de miles de seguidores.

La cuenta regresiva ya comenzó para los fanáticos de la artista antioqueña, que tendrán tres oportunidades para disfrutar de su espectáculo en Colombia. Estas presentaciones hacen parte de una gira que ha despertado gran expectativa en diferentes ciudades y que se ha caracterizado por su propuesta musical, visual y escénica.

Uno de los aspectos que más llama la atención de esta visita es la posibilidad de tener invitados especiales durante los conciertos. En otras presentaciones del recorrido han aparecido figuras reconocidas de la música internacional y latina, entre ellas Bruno Mars, Becky G, Greeicy y Elena Rose, quienes han compartido escenario con la colombiana y protagonizado algunos de los momentos más comentados de la gira.

Por esta razón, sus seguidores se preguntan quiénes podrían acompañarla en Bogotá. Aunque las apariciones de estos artistas han generado comentarios en redes sociales, todavía no hay una confirmación oficial sobre los invitados que estarán en las tres fechas programadas en El Campín.

Además de las sorpresas musicales, el público espera escuchar algunos de los temas más reconocidos de la carrera de Karol G, así como las canciones que hacen parte de su nueva propuesta artística. La producción del Tropitour busca ofrecer una experiencia que combina música, baile, escenografía y una puesta en escena diseñada para grandes escenarios.

La llegada de la paisa también representa una nueva oportunidad para que sus seguidores colombianos disfruten de su música en vivo, especialmente quienes viajarán desde otras ciudades para asistir a alguno de los espectáculos.

Los conciertos están programados para el 4, 5 y 6 de diciembre en el estadio El Campín de Bogotá. Mientras se acerca la primera presentación, la expectativa crece por conocer qué sorpresas tendrá preparadas la Bichota para reencontrarse con su público colombiano.