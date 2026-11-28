El talento colombiano llegó a una de las celebraciones más reconocidas de Estados Unidos. Feid participó en la edición número 100 del Macy’s Thanksgiving Day Parade, el tradicional desfile de Acción de Gracias que recorre las calles de Nueva York y que reúne cada año a artistas, figuras del entretenimiento, carrozas y globos gigantes.

El cantante paisa hizo parte de la programación musical de esta celebración y apareció a bordo de la carroza ‘Colossal Wave of Wonder’, presentada por Kalahari Resorts & Conventions. Desde allí, el artista llevó su música a las calles de Manhattan y compartió con los miles de asistentes que se reunieron para presenciar el espectáculo.

Durante su participación, Feid interpretó ‘A Xon e’, uno de sus temas, mientras avanzaba junto a la impresionante estructura que representa una ola gigante acompañada de diferentes figuras y animales. Su presentación también hizo parte de la transmisión televisiva del evento, que llegó a millones de espectadores a través de NBC, Telemundo y la plataforma Peacock.

La presencia del colombiano se dio en una edición especial del desfile, que cumplió 100 años desde su primera realización en 1924. Para esta celebración, la organización reunió 28 carrozas, bandas musicales, grupos de baile, figuras inflables y cerca de dos docenas de presentaciones musicales.

En la programación también estuvieron artistas como Queen Latifah, Wyclef Jean, Natasha Bedingfield, Baha Men, JoJo y Teddy Swims, entre otras figuras de la música y el entretenimiento internacional.

Aunque el desfile estaba programado inicialmente para el jueves 26 de noviembre, las condiciones meteorológicas obligaron a modificar la fecha y trasladar la celebración al sábado 28 de noviembre.

La participación de Feid representó una nueva oportunidad para mostrar la música colombiana en un escenario internacional y compartir con artistas de diferentes géneros durante una de las tradiciones más importantes de Estados Unidos.

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Conocido también como Ferxxo, el intérprete de éxitos como ‘Luna’ y ‘Classy 101’ continúa llevando el reguetón colombiano a diferentes escenarios del mundo. Esta vez, su música hizo parte de una celebración que marca el inicio de la temporada navideña en Nueva York.