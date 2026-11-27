La divisa estadounidense desarrolla un papel relevante en la economía venezolana. Aunque el país mantiene como moneda oficial el bolívar, la moneda extranjera es utilizada de forma habitual.

Por tal motivo, el Banco Central de Venezuela (BCV) publicó la cotización oficial del dólar para este 27 de noviembre de 2026, una tasa que también sirve de referencia para calcular el costo de algunos trámites y servicios que se cancelan en dólares.

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Dólar hoy en Venezuela

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la tasa oficial del dólar para este viernes, 27 de noviembre, se ubicará en 926,35 bolívares venezolanos (VES) por cada dólar.

El banco también se encarga de publicar diariamente las demás divisas que maneja el mercado venezolano, donde estas también experimentaron variaciones en la cotización. Estos son sus precios:

Euro (EUR): 1.016,86 bolívares (VES).

1.016,86 bolívares (VES). Yuan chino (CNY): 139,10 bolívares (VES).

139,10 bolívares (VES). Lira turca (TRY): 18,28 bolívares (VES).

18,28 bolívares (VES). Rublo ruso (RUB): 11,27 bolívares (VES).

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Banco Venezuela

El Banco Central de Venezuela (BCV) da a conocer las cotizaciones de compra y venta de la divisa en las principales entidades bancarias del país.

Las tasas reportadas son las siguientes:

Banco Nacional de Crédito BNC:

Compra: 924,38 // Venta: 925,92

Banesco:

Compra: 931,20 // Venta: 1049,62

Banco Mercantil:

Compra: 1016,96 // Venta: 980,76

BBVA Provincial:

Compra: 926,57 // Venta: 969,40

BanCaribe:

Compra: 1081,77 // Venta: 1092,85

Otras instituciones:

Compra: 1009,47 // Venta: 1092,85

Los valores usados son ponderados y entregados por el Banco Central de Venezuela. Por tal motivo es que las cotizaciones pueden presentar variaciones dependiendo de la institución financiera y del tipo de operación que realice.

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Precio del petróleo WTI

El petróleo West Texas Intermediate (WTI), uno de los principales referentes del mercadeo internacional, comienza la jornada con una cotización de 84,71 dólares por barril. Frente al cierre anterior, el crudo registró un crecimiento de 1,22%. Para hoy 27 de noviembre, se espera que alcance un precio máximo de 86,57 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se espera que sea de 84,41 dólares.

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Apostilla

La apostilla de La Haya es un certificado que autentica la firma y el origen de un documento público para que tenga validez en los países que hacen parte del Convenio de La Haya de 1961. Este trámite elimina la necesidad de realizar procesos adicionales de legalización consular entre los países que integran el acuerdo.

El trámite tiene diferentes formas de realización:

Sistema SLAE / MPPRE (en Venezuela ):

Sede del MPPRE en Caracas

Oficinas IPOSTEL habilitadas

Oficinas CANTV habilitadas

Algunas alcaldías

Con un costo aproximado entre 5 y 6 dólares estadounidenses o aproximadamente 3.995,96 bolívares, por documento.

Apostilla electrónica SAREN:

Puede solicitar la apostilla de algún documento a través del portal web del SAREN. Con esta modalidad se pueden apostillar 153 documentos civiles, con un costo de 70 dólares estadounidenses o aproximadamente 61.299,14 bolívares, por documento.

Antecedentes penales:

La solicitud de antecedentes penales y su apostillada es totalmente gratuita.

En consulados de Venezuela en el exterior:

Con un costo de 60 euros o 53.012,70 bolívares, por documento.

Una vez emitida la apostilla, el documento puede ser reconocido en cualquiera de los países que forman parte del Convenio de La Haya, siempre que cumpla con los requisitos establecidos por la nación donde será presentado.

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