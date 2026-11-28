La música romántica se tomó Bogotá la noche del viernes 27 de noviembre. Camila llegó al Movistar Arena con su gira ‘Adiós World Tour’, en un espectáculo que reunió a sus seguidores alrededor de las canciones que han acompañado diferentes historias de amor durante las últimas dos décadas.

La noche tuvo una sorpresa desde antes de la presentación principal. La agrupación bogotana The Mills apareció como invitada especial y abrió la jornada con su versión de ‘Lobo hombre en París’. También interpretó canciones como ‘El amor duele’ y ‘Nadie’, además de compartir parte de su propio repertorio con los asistentes.

Posteriormente, llegó el turno de Camila, integrada por Mario Domm, Pablo Hurtado y Samo, quienes subieron al escenario para reencontrarse con el público colombiano. El espectáculo comenzó con ‘Mientes’, uno de los temas más reconocidos de la agrupación y que desató la emoción de los asistentes desde los primeros acordes.

Durante cerca de dos horas, los músicos hicieron un recorrido por las diferentes etapas de su carrera. En el repertorio estuvieron canciones como ‘Abrázame’, ‘Bésame’, ‘De mí’, ‘Coleccionista de Canciones’, ‘Aléjate de mí’, ‘Solo para ti’ y ‘De qué me sirve la vida’.

Uno de los momentos destacados fue la conexión entre los artistas y sus seguidores. Mario Domm invitó al público a cantar junto a la agrupación, mientras los asistentes acompañaron las interpretaciones de principio a fin.

El concierto también estuvo marcado por los recuerdos de la historia de Camila. La agrupación mexicana celebró sus dos décadas de trayectoria con una gira que reúne nuevamente a sus tres integrantes originales, después de los cambios que tuvo su formación a lo largo de los años.

Para cerrar la noche, los músicos regresaron al escenario para interpretar ‘Todo cambió’, una de las canciones más representativas de su carrera y el tema elegido para despedirse del público bogotano.

A través de sus redes sociales, la agrupación agradeció a los asistentes por acompañarlos y cantar cada una de sus canciones. También preguntó a sus seguidores cuál había sido su tema favorito de la presentación.

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Así, Camila dejó en Bogotá una noche de música, recuerdos y nostalgia, en la que sus grandes éxitos volvieron a reunir a varias generaciones de seguidores.