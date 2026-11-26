Las imágenes captadas por una cámara de seguridad corresponden a la noche del 23 de noviembre en la Plaza Los Libertadores de Villavicencio.

En el video, quedó registrado el momento en que un vehículo color blanco tipo camioneta, totalmente carpado, que según las autoridades, transportaba 100 kilos de explosivos en su interior, parquea justo frente al lugar de ingreso de los funcionarios a la Gobernación del Meta.

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En ese momento, también una motocicleta pasa en contravía y parquea a unos cuantos metros de la camioneta. Aparentemente, esta sería la encargada de transportar al terrorista, quien, para ese momento, todavía se encontraba dentro del vehículo.

Al pasar unos segundos, hay movimientos dentro de la camioneta, se abre la puerta del conductor y aparece una segunda motocicleta en la imagen. Las autoridades todavía investigan si esta estaría relacionada con el hecho terrorista o si se trata de una situación aislada.

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El video evidencia como la puerta de la camioneta permaneció abierta durante unos segundos. Al parecer, el terrorista esperaba una señal para ingresar o montarse en la motocicleta, que ya llevaba unos minutos esperándolo.

A continuación, un vehículo de la Gobernación del Meta sale con funcionarios, que a esa hora, todavía se encontraban al interior de las instalaciones. Unos segundos después el terrorista sale de la camioneta y se monta en la motocicleta. Inmediatamente, emprenden la huida hacia el sector conocido cómo La Salle en Villavicencio.

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La noche transcurrió con tranquilidad en el video, aún sin evidenciar lo que en minutos iba a suceder en el parque Los Libertadores de la ciudad de Villavicencio, que se encuentra rodeado de la Gobernación del Meta, la Lotería del Meta, la Catedral, el sector bancario y otros lugares emblemáticos de la ciudad, como la calle de las Talabarterías.

En las imágenes se identifican personas y vehículos transitando antes de la explosión que acabó con parte del centro de la ciudad de Villavicencio.