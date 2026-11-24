El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Atentado en Villavicencio se atribuye al Frente 39 de las Farc: alto consejero de Seguridad del Meta

Un carro bomba estalló la noche del lunes 23 de noviembre contra la sede de la Gobernación del Meta, ubicada en el parque principal del centro de Villavicencio.

Lea también: Carro bomba explotó contra la Gobernación del Meta: hay 23 personas heridas

La detonación causó daños estructurales en el edificio de la Gobernación y en varias edificaciones aledañas.

En 6AM W de Caracol Radio habló Franklin Olivos, alto consejero de seguridad, quien dio más detalles del atentado con carro bomba a la Gobernación del Meta.

¿Qué información tienen?

“Acabamos de tener un PMU con la gobernadora, secretarías de gobierno, la fuerza pública y se prepararon unas líneas de trabajo específicas. Rechazamos este acto terrorista que no va contra las instalaciones sino contra la comunidad”.

Dijo que el PMU permitió establecer que se utilizó un carro bomba aledaño a 10 metros de la gobernación que generó daños considerables con un rango aproximadamente de 100 metros a la redonda, se utilizaron aproximadamente 100 kilos de material explosivo, siendo una carga bastante rígida con alto impacto.

Le puede interesar: Presidente De La Espriella estará en Villavicencio este martes tras atentado contra la Gobernación

Sobre los heridos:

Se reportan 21 personas que salieron heridas como consecuencia de la explosión con algunos traumas, en este momento están fuera de peligro.

Se habla aproximadamente de 81 inmuebles afectados en el entorno de la Gobernación.

¿A quién se le atribuye el atentado?

“Se atribuye al frente 39 de las FARC y se vincula esta misma estructura a la explosión de un carro en el peaje de Pipiral”: aseguró Franklin Olivos, alto consejero de seguridad.

Escuche Caracol Radio EN VIVO aquí: