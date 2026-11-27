WhatsApp entregó en su más reciente actualización la opción de mandar stickers con audio en las conversaciones. La nueva función busca que las conversaciones sean más interactivas entre los usuarios.

La nueva función ya hace parte de los celulares marca Apple y algunos usuarios de la marca Android informaron que ya tienen acceso a la nueva función. Sin embargo, no es seguro que esta herramienta ya esté disponible para todos los celulares.

Le puede interesar: Caracol Radio en WhatsApp: Así puede conectarse para no perderse todas noticias

Tutorial para hacer stickers con audio

El proceso de creación puede hacerse desde el editor integrado de WhatsApp, sea desde una imagen compartida hasta un video corto en un sticker animado.

Paso 1: Abrir WhatsApp e ingresar a un chat, sea grupal o individual.

Abrir WhatsApp e ingresar a un chat, sea grupal o individual. Paso 2: Toque el icono de emoji o stickers junto al campo de mensaje y presione la opción para crear un sticker.

Toque el icono de emoji o stickers junto al campo de mensaje y presione la opción para crear un sticker. Paso 3: Elija una foto o un video corto de la galería; si es un video, espere a que este se convierta en el sticker animado.

Elija una foto o un video corto de la galería; si es un video, espere a que este se convierta en el sticker animado. Paso 4: Presione el icono de ondas de sonido o el botón de audio dentro del editor.

Presione el icono de ondas de sonido o el botón de audio dentro del editor. Paso 5: Puede grabar una voz, importar un archivo de audio al teléfono, generar un efecto de sonido disponible o dejar el audio que hace parte del video original.

Puede grabar una voz, importar un archivo de audio al teléfono, generar un efecto de sonido disponible o dejar el audio que hace parte del video original. Paso 6: Recortar el fragmento deseado del video, revisar en la vista previa por si quiere hacer algún ajuste y presionar enviar.

Tenga en cuenta que, si desea grabar un audio, la aplicación permite máximo 10 segundos con recorte, mientras que los stickers animados creados a partir de videos conservan hasta 5 segundos del video original.

Lea también: Grave falla en Android expone más de 1.000 millones de usuarios: revise si su celular está en riesgo

¿Por qué no todos los celulares tienen la opción de stickers con audio?

El lanzamiento de la nueva herramienta es algo progresivo y limitado; por lo tanto, no todos los usuarios reciben la actualización de inmediato.

La versión empezó a extenderse desde el 24 de noviembre para usuarios de la versión beta 2.26.47.1 de Android y la 26.46.10.70 de iOS.

Incluso puede pasar que usuarios no tengan la opción de edición integrada y creación de stickers animados, pero sí pueden recibir, guardar y reenviar los stickers; igual mantenga la aplicación de WhatsApp actualizada.

¿Cómo conseguir stickers animados de WhatsApp?

Si su interés no es crear stickers, pero quiere tener algunos, puede buscar paquetes que otros usuarios hayan compartido a través de las redes sociales.

Una opción es buscar por la plataforma TikTok y Facebook con términos como “Stickers con sonido” o “Stickers animados WhatsApp” y en publicaciones suelen dejar links que redirigen a canales de WhatsApp con paquetes de stickers. Sin embargo, verifique antes que cada link sea confiable.

Escuche Caracol Radio EN VIVO aquí: