El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En los micrófonos de La Luciérnaga, de Caracol Radio, habló la presidenta del Consejo Gremial, Natalia Gutiérrez, quien se refirió a diferentes aspectos coyunturales del país, como la energía y la situación de seguridad.

Lea más: Gobernadores del sur advierten que reparación en sistema eléctrico tardará varios días tras atentado

Apoyo del Consejo Gremial a la política de seguridad del Gobierno

Gutiérrez inició su intervención subrayando que desde el Consejo Gremial se “apoya totalmente y restrictamente la política de seguridad”.

Le puede interesar: Gobierno anunció Plan de Energía Ya para evitar desabastecimiento: así funcionarán los incentivos

“En este momento el presidente Abelardo De La Espriella está recuperando el país, está recuperando las regiones. Ahora, eso nos está trayendo definitivamente algunas dificultades y tenemos que ser cuidadosos, necesitamos acompañamiento de la fuerza pública, sobre todo en esta época que se viene el Fenómeno de El Niño, necesitamos cuidar nuestra infraestructura crítica de energía, es decir, as plantas, las líneas de transmisión, lo vimos la semana pasada, tuvimos unos atentados en unas líneas de transmisión que nos dejaron casi cinco departamentos sin luz, y nos damos cuenta, otra vez, de lo frágil que puede ser la infraestructura del país”, dijo.

La seguridad energética: alertó que se sigue en riesgo de desabastecimiento

Lea también: MinEnergía pide ahorrar energía para subir el nivel de los embalses al 80% antes del verano

Y agregó: “Entonces, necesitamos que el parque de generación funcione a toda máquina, pero necesitamos que la logística y la seguridad sean perfectas. Nos toca cerrar filas, nos toca ayudar a todos, nos toca ahorrar energía, nos toca organizar un plan de acompañamiento entre Gobierno, seguridad, que la logística de combustibles funcione, que llegue el gas, que lleguen los combustibles líquidos, porque estamos con un sistema eléctrico estresado, y al tenerlo estresado todos tenemos que ayudar porque seguimos teniendo riesgo de desabastecimiento ”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 03:19 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: