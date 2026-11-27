“Hay un sistema eléctrico estresado; tenemos riesgo de desabastecimiento”: Consejo Gremial Nacional
Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial, expresó, además, apoyo total a la política de seguridad del Gobierno de Abelardo De La Espriella.
“Hay un sistema eléctrico estresado; tenemos riesgo de desabastecimiento”: Consejo Gremial Nacional
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En los micrófonos de La Luciérnaga, de Caracol Radio, habló la presidenta del Consejo Gremial, Natalia Gutiérrez, quien se refirió a diferentes aspectos coyunturales del país, como la energía y la situación de seguridad.
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Apoyo del Consejo Gremial a la política de seguridad del Gobierno
Gutiérrez inició su intervención subrayando que desde el Consejo Gremial se “apoya totalmente y restrictamente la política de seguridad”.
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“En este momento el presidente Abelardo De La Espriella está recuperando el país, está recuperando las regiones. Ahora, eso nos está trayendo definitivamente algunas dificultades y tenemos que ser cuidadosos, necesitamos acompañamiento de la fuerza pública, sobre todo en esta época que se viene el Fenómeno de El Niño, necesitamos cuidar nuestra infraestructura crítica de energía, es decir, as plantas, las líneas de transmisión, lo vimos la semana pasada, tuvimos unos atentados en unas líneas de transmisión que nos dejaron casi cinco departamentos sin luz, y nos damos cuenta, otra vez, de lo frágil que puede ser la infraestructura del país”, dijo.
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Y agregó: “Entonces, necesitamos que el parque de generación funcione a toda máquina, pero necesitamos que la logística y la seguridad sean perfectas. Nos toca cerrar filas, nos toca ayudar a todos, nos toca ahorrar energía, nos toca organizar un plan de acompañamiento entre Gobierno, seguridad, que la logística de combustibles funcione, que llegue el gas, que lleguen los combustibles líquidos, porque estamos con un sistema eléctrico estresado, y al tenerlo estresado todos tenemos que ayudar porque seguimos teniendo riesgo de desabastecimiento”.
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Omar Pérez
Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...