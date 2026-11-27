Cae 'Yorman Lobo', uno de los sicarios más temidos de Cúcuta. / Foto: Policía Nacional.

Cúcuta

Las autoridades capturaron nuevamente a Yhorman Javier Lobo Duarte, conocido con los alias de ‘Yorman Lobo’ o ‘La Ye’, un hombre señalado por las autoridades de integrar estructuras delincuenciales dedicadas al homicidio, el sicariato y el tráfico de estupefacientes en el área metropolitana de Cúcuta. Su detención se produjo luego de haber recuperado la libertad, en medio de una investigación adelantada por los organismos judiciales.

Lobo Duarte es considerado un viejo conocido de las autoridades por su amplio historial delictivo. En junio de 2020 fue capturado por presuntamente integrar una organización criminal; sin embargo, en diciembre de ese mismo año protagonizó una fuga del CAI Alfonso López, hecho que volvió a ponerlo en la mira de las autoridades.

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Posteriormente, en enero de 2024, fue capturado durante un allanamiento en el barrio Metrópolis de Cúcuta. En ese momento fue señalado como presunto cabecilla del grupo delincuencial ‘Los Lobos’, estructura a la que las autoridades atribuyen homicidios selectivos, sicariato y el control de expendios de estupefacientes en sectores estratégicos de Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario. De acuerdo con la investigación, también sería responsable de coordinar asesinatos por encargo y cobrar altas sumas de dinero por cada crimen cometido.

Además de estos procesos, Yhorman Javier Lobo Duarte registra investigaciones por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

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Con esta nueva captura, las autoridades buscan avanzar en el esclarecimiento de varios hechos violentos registrados en la capital nortesantandereana y continuar afectando las estructuras criminales dedicadas al homicidio y al narcotráfico que operan en la región.