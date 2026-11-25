Norte de Santander

La violencia contra las mujeres continúa siendo una de las principales problemáticas de derechos humanos en Norte de Santander. En medio de la crisis humanitaria y las dinámicas del conflicto armado que afectan especialmente a la región del Catatumbo, las niñas y las mujeres enfrentan riesgos asociados a la violencia sexual, la trata de personas, las desapariciones, el reclutamiento y los feminicidios.

Alejandra Vera, directora de la Corporación Mujer, Denuncia y Muévete, aseguró durante entrevista con Caracol Radio, que es complejo el panorama que vive el departamento por la presencia y actuación de grupos armados ilegales.

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“Estamos atravesando una coyuntura de un conflicto armado, unas dinámicas que en este momento incluyen demasiada violencia, donde los cuerpos de las mujeres y de las niñas resultan mucho más afectados”, manifestó Vera.

Trata de personas y explotación sexual, entre las principales alertas en Norte de Santander

Para Vera, uno de los fenómenos que más preocupa en la actualidad a las organizaciones defensoras de los derechos humanos, es la trata de mujeres con fines de explotación sexual.

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Aseguró que, de acuerdo a los testimonio que ha logrado escuchar por parte de las aquellas mujeres que han escapado de los grupos armados, ha conocido que extrema vulnerabilidad que viven las víctimas en los campamentos ubicados en la región del Catatumbo.

“Los campamentos están llenos de niñas, no solamente para alzarlas en armas, sino para violentarlas sexualmente y para sostenerlas en la violencia doméstica, para que laven uniformes y para que cocinen”, denunció.

En estos espacios estarían menores de diez y once años, siendo explotadas.

Más de 4.000 víctimas de violencia intrafamiliar y 45 feminicidios

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Durante la entrevista, Alejandra Vera reveló una de las cifras que mejor refleja la dimensión de esta problemática en el departamento.

De acuerdo con la directora de la Corporación Mujer Denuncia y Muévete, para diciembre del 2025, el departamento había superado las 4.000 víctimas de violencia intrafamiliar.

Y en cuando a los feminicidios, aseguró que Norte de Santander ya supera los 45 casos.

“Tenemos una problemática y es que en este momento hay muchas mujeres que están siendo asesinadas y las autoridades justifican que son rendición de cuentas”, señaló.

Mujeres migrantes y defensoras de derechos humanos también están en riesgo

Esta es una problemática que no afecta solo a las mujeres colombianas. De acuerdo con lo indicado por Alejandra Vera, a las venezolanas que han llegado a Norte de Santander, se les ha vulnerado sus derechos, por su condición migratoria.

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Así mismo, indicó que aquellas que han decidido alzar su voz para defender los derechos del género, también han sido blanco de diferentes formas de violencia.

“Las mujeres defensoras de derechos humanos, que están luchando por la vida, siguen viviendo también amenazas y no hay una respuesta estatal”, sostuvo.

Ante este panorama, la Corporación Mujer, Denuncia y Muévete indicó que ha trasladado alertas a la Defensoría del Pueblo por el incremento de diferentes formas de violencia contra las mujeres y las niñas.