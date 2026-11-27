Coronel Geovanni Andrés Cortés Molina, nuevo comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano en el Catatumbo. / Foto: Ejército.

Norte de Santander.

La Fuerza de Tarea Vulcano, unidad del Ejército Nacional con presencia en la región del Catatumbo, tiene nuevo comandante.

Se trata del coronel Geovanni Andrés Cortés Molina, quien asumió el cargo durante una ceremonia militar realizada en el cantón militar San Jorge, en Cúcuta, presidida por el comandante de la Segunda División.

Cortés Molina reemplaza al coronel Wendell Fernández Porras, quien deja el mando de esta unidad para cumplir una comisión diplomática en el exterior, de acuerdo con la información del Ejército.

El nuevo comandante llega al Catatumbo después de culminar el Curso de Altos Estudios Militares de 2026 y desempeñarse como agregado militar en Ecuador.

Según su hoja de vida institucional, cuenta con más de 30 años de servicio en la Fuerza Pública y ha ocupado cargos como comandante de la Décima Quinta Brigada, comandante de batallones y directivo de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova.

De acuerdo con el Ejército, entre las responsabilidades del nuevo comandante estará la conducción de las operaciones militares de la Fuerza de Tarea Vulcano en su jurisdicción.