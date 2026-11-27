De La Espriella ordenó ofensiva contra el ELN tras el asesinato de Anyi Jácome. Getty Images/Captura

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, se pronunció sobre el asesinato de Anyi Jácome, quien permaneció secuestrada durante 101 días, luego de ser retenida por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) el pasado 16 de agosto, junto a tres integrantes de la Policía Nacional, en la vía Cúcuta-Ocaña.

A través de un pronunciamiento, el mandatario expresó sus condolencias a la familia de la víctima y manifestó su solidaridad con sus seres queridos, tras conocerse el desenlace del secuestro.

De la Espriella anunció que ordenó a la cúpula militar y policial desplegar sus capacidades en el Catatumbo y en el resto de Norte de Santander para perseguir a los responsables del crimen y llevarlos ante la justicia.

“¡Este asesinato no quedará impune!”, afirmó el presidente, quien aseguró que su Gobierno actuará con toda la contundencia de la ley frente al secuestro y los ataques contra la población civil.

El mandatario también se refirió a la situación de los tres uniformados que continúan en poder del grupo armado: el mayor Fredy Alexis Russi González, el patrullero Edinson Yesid Medina Traslaviña y la patrullera Erika Tatiana Monroy Hurtado.

Frente a este caso, exigió al ELN la liberación inmediata y sin condiciones de los policías, y aseguró que el Estado empleará sus capacidades para lograr que regresen sanos y salvos.