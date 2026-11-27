Jessica Jácome es hermana de la joven Anyi Jácome quien fue secuestrada por el ELN hace cien días y quien fue hallada muerta en Ábrego, Norte de Santander. Ella se refirió en 6AM W de Caracol Radio sobre lo que fueron estos días de cautiverio y cuál es el llamado que hacen como familia a las autoridades.

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Sobre el secuestro

Jessica comentó que hasta el momento no tienen conocimiento de la razón por la que su hermana estaba con los policías: “hasta donde tenemos entendido la tenían trabajando como informante para ellos. Ese día ella viajó con ellos vía Ocaña Cúcuta, donde se presentó el secuestro”, relató.

Contó que Anyi trabajaba como auxiliar administrativo y era estudiante de gestión comercial y financiera de la Universidad Francisco de Paula Santander. A inicios del año conoció a Erika Monroy, que es la patrullera que se encuentra secuestrada, luego se fue a vivir a Cúcuta con ella, “al parecer la tenían obligada a hacer cosas que no quería hacer, ella nos llamaba llorando, al parecer la tenían obligada a hacer labores de localización y ubicación de objetivos”, dijo a Caracol Radio.

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Relación sentimental

Hay versiones que indican que Anyi tendría un tipo de relación con Andrey Avendaño quien es cabecilla del frente 33 de las FARC y ese podría ser motivo de su secuestro, sobre estas versiones su hermana dijo que nunca se comentó que existiera una relación con él, “ella solo hablaba de alias ‘La Flaca’ quien era su amiga”.

Comentó que luego del secuestro la policía llegó a su casa buscándola, la acusaron de haber sido la persona que llevó a los uniformados al punto del secuestro y no la quisieron identificar como una secuestra más sino como la autora del hecho.

Jessica Jácome recordó que estuvieron por diferentes medios pidiendo que se le respetara la vida a su hermana, pero no recibieron respuesta, hasta hace poco que supieron que fue asesinada.

Solicitud al Gobierno

“Le pedimos al Gobierno nacional y a la Policía que respondan por mi hermana, porque desde un principio intentaron culpabilizarla de ese secuestro, no quisieron reconocerla como una víctima y que nos digan por qué la tenían trabajando para ellos, siendo que es una persona civil que no tiene por qué estar realizando ese tipo de actividades”, es el pedido de la familia de Anyi Jácome al Gobierno luego que asesinaran a su hermana.

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