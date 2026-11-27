Norte de Santander.

Con el despliegue de operativos de inspección en establecimientos comerciales de Norte de Santander, la Secretaría de Hacienda del departamento busca frenar el contrabando y la adulteración de licores y cigarrillos durante la temporada decembrina.

Las autoridades anunciaron la detección de focos de distribución ilegal en Cúcuta, Pamplona y la provincia de Ocaña, una problemática que no solo pone en riesgo la salud de los consumidores, sino que golpea directamente los recursos destinados a la inversión social en la región.

De acuerdo con la Secretaría, el impacto fiscal de esta acción ilícita representa una pérdida millonaria para las finanzas públicas frente a las metas de recaudo establecidas.

“En el tema del cigarrillo, tenemos una meta presupuestal de alrededor de los 30.000 millones de pesos y según cifras de Invamer y la Federación Nacional de Departamentos, Norte de Santander está dejando de percibir más de 70.000 millones solo en tema de cigarrillos”, explicó Sergio Entrena, jefe de este despacho.

Otro de los frentes críticos de vigilancia se concentra en la comercialización de cerveza, renta cuya meta anual de recaudo en el departamento promedia los 100.000 millones de pesos, pero se ha visto afectado por el ingreso irregular de mercancía proveniente de otras regiones del país, como Cesar y Santander, sin autorización tributaria local.

Además de la afectación fiscal, las inspecciones recientes han dejado al descubierto graves riesgos en salud para los compradores en los diferentes municipios del territorio.

“Hemos encontrado unos núcleos grandes de productos adulterados en 3 zonas del departamento, donde se encuentra bastante adulteración de aguardientes y también mucha cerveza vencida, por eso pedimos que por favor revisen las fechas y las características que alertan sobre la adulteración de productos “, alertó Entrena.

Frente a estas irregularidades, el secretario recordó que un grupo operativo mantendrá los controles permanentes en tiendas, estancos y distribuidoras durante todo el cierre de año y que los establecimientos sorprendidos vendiendo mercancía adulterada, vencida o sin estampilla departamental se exponen a la aprehensión inmediata de los productos y al cierre temporal o definitivo de sus locales.