Familia de Angie Jácome clama su liberación tras secuestro con policías en Norte de Santander.

Norte de Santander

La Defensoría del Pueblo rechazó el asesinato de Anyi Jácome, quien fue hallada sin vida este jueves 26 de noviembre en Ábrego, Norte de Santander, y reiteró su llamado al Ejército de Liberación Nacional (ELN) para que garantice la liberación inmediata e incondicionada de las personas que mantiene secuestradas.

El pronunciamiento del Ministerio Público se realizó a través de la red social X, donde además recuerdan que la mujer había sido secuestrada el pasado mes de agosto, junto con tres integrantes de la Policía Nacional adscritos al Departamento de Policía de Norte de Santander, cuando se movilizaban por la vía que comunica a Cúcuta con Ocaña, a la altura del municipio de Bucarasica.

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“Rechazamos el asesinato de Anyi y expresamos las más sentidas condolencias y nuestra solidaridad a su familia y seres queridos, quienes durante más de tres meses esperaron su regreso con vida”, dijo la Defensoría del Pueblo.

Defensoría acompañó a la familia de Anyi Jácome

En el pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo también señalan que, en el desarrollo de sus funciones, brindó acompañamiento a la familia de Jácome y reiteró su compromiso con las familias que aún tienen a sus seres queridos en cautiverio.

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“En el marco de nuestra labor defensorial, brindamos acompañamiento a la familia de Anyi Jácome y reiteramos nuestra disposición de poner al servicio de las familias de las personas secuestradas las capacidades institucionales para contribuir a su liberación inmediata e incondicionada”.

Además, hizo un llamado a las autoridades competentes para que se esclarezca el homicidio de Jácome, quien era madre de una menor de edad.

El llamado de la Defensoría al ELN por los tres policías secuestrados

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En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo resalta que, los tres uniformados de la Policía Nacional que fueron secuestrados con Anyi Jácome continúan en cautiverio y le piden al ELN el respeto a la vida de los uniformados y su pronta liberación.

“De igual manera solicitamos al ELN el respeto a la vida y la integridad del mayor Fredy Alexis Russi González y de los patrulleros Erika Tatiana Monroy Hurtado y Edinson Yesid Medina Traslaviña, y garantizar su liberación inmediata e incondicionada, así como la de todas las demás personas que mantienen en su poder”.

Recordemos que, un mes después del secuestro de estas cuatro personas, el ELN dio a conocer una prueba de supervivencia.