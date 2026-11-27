Atentado contra la Policía en Los Patios, Norte de Santander. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

Dos policías, un hombre y una mujer, resultaron heridos tras la detonación de un artefacto explosivo en la vereda Agualinda, en el municipio de Los Patios, Norte de Santander.

El hecho se registró en inmediaciones de una estación de servicio, hasta donde se desplazaron los uniformados para inspeccionar un cuerpo sin vida que habría sido abandonado en el sector.

Sin embargo, mientras adelantaban el procedimiento, se produjo la explosión que los dejó lesionados.

La presencia del cadáver habría sido utilizada como señuelo para atraer a los policías al lugar y provocar la detonación del artefacto explosivo.

Tras la explosión, los dos uniformados fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica.

Hasta el momento, se desconoce su estado de salud y no se ha informado oficialmente sobre sus identidades.

Las autoridades adelantan las verificaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la explosión y determinar quiénes estarían detrás de este hecho.