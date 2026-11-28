Cúcuta.

Un juez administrativo de Cúcuta dejó sin efectos la suspensión provisional de José Leonardo Sánchez Quintero como representante de los egresados ante el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS), al considerar que la Procuraduría Regional de Instrucción de Norte de Santander no tenía facultades para imponerle esa medida, debido a que no ostenta la calidad de servidor público.

La decisión fue adoptada por el Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Cúcuta, mediante una sentencia de tutela fechada el 27 de noviembre de 2026, en la que amparó el derecho fundamental al debido proceso de Sánchez Quintero y dejó sin efectos los apartados del auto de la Procuraduría del 18 de noviembre que ordenaban su suspensión provisional y la comunicación de esa medida al Consejo Superior Universitario.

El juzgado precisó que la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra Sánchez Quintero y Luis Eduardo Trujillo Toscano, por hechos relacionados con el trámite de una recusación presentada contra ambos en abril de 2026, cuando se discutía la designación de representantes de los exrectores ante el CSU.

En ese contexto, la entidad ordenó suspenderlos provisionalmente de sus funciones durante tres meses.

Sin embargo, al estudiar el caso, el despacho judicial concluyó que la medida prevista en el artículo 217 del Código General Disciplinario está dirigida a servidores públicos que se encuentren en ejercicio de sus cargos, funciones o servicios.

Aunque los particulares que ejercen funciones públicas pueden ser sujetos de investigación disciplinaria, el juzgado señaló que esa condición no los convierte automáticamente en servidores públicos para efectos de aplicarles la suspensión provisional contemplada en esa norma.

Por esta razón, el juez determinó que Sánchez Quintero no podía ser suspendido provisionalmente de su representación ante el Consejo Superior Universitario con fundamento en esa disposición.

En consecuencia, ordenó informar a la UFPS, a la Presidencia y a la Secretaría General del CSU que no existe impedimento derivado de la decisión de la Procuraduría para que Sánchez Quintero participe en las próximas sesiones del consejo, en calidad de representante de los egresados y durante el periodo para el cual fue elegido.

La providencia aclaró que esta determinación no define el resultado de la investigación disciplinaria ni impide las decisiones que puedan adoptarse al finalizar ese proceso.

El fallo también se pronunció sobre los cuestionamientos presentados por el accionante frente a las decisiones adoptadas por el CSU durante las sesiones del 19 y 20 de noviembre, en las que se aceptó la renuncia de la entonces rectora Sandra Ortega Sierra, se designó a Jhon Antuny Pabón León como rector encargado y se aprobaron modificaciones al reglamento interno del consejo.

Sobre estos asuntos, el juzgado declaró improcedente la tutela, al considerar que existen mecanismos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para controvertir la legalidad de los actos adoptados, incluida la posibilidad de solicitar medidas cautelares.

De esta manera, la decisión judicial restablece la posibilidad de participación de Sánchez Quintero en el CSU frente a la suspensión cuestionada, pero no anula la designación del rector encargado ni resuelve de fondo las controversias sobre la integración del consejo, el quórum o la validez de las decisiones adoptadas en noviembre.