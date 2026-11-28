Cárcel para dos hombres señalados de explotar sexualmente a mujeres y un menor en Cúcuta. / Foto: Fiscalía.

Cúcuta.

Dos hombres fueron enviados a prisión por su presunta participación en una red de explotación sexual que operaba en un estudio webcam del barrio Olga Teresa, en el sector Las Américas de Cúcuta, Norte de Santander.

Según la Fiscalía General de la Nación, las víctimas habrían sido sometidas a amenazas, restricciones de movilidad y presiones económicas para impedir que abandonaran el lugar.

Los procesados fueron identificados como Yalberto Alexander Parejo Carrillo y David Heli Camacho Anaya, quienes, de acuerdo con la investigación, estarían vinculados con hechos ocurridos entre junio de 2025 y julio de 2026.

En estos casos, habrían sido captadas y alojadas en el inmueble dos mujeres de nacionalidad extranjera, un adolescente de 17 años y una joven en condición de vulnerabilidad.

La Fiscalía señaló que los investigados presuntamente controlaban los movimientos de las víctimas, les impedían salir libremente del inmueble y restringían el contacto con sus familiares mediante limitaciones al uso de teléfonos celulares.

Además, el lugar contaría con cámaras de vigilancia instaladas en diferentes espacios, incluidos los dormitorios, que habrían sido utilizadas para supervisarlas.

De acuerdo con el ente acusador, las víctimas también habrían sido sometidas a extensas jornadas de trabajo, escasos periodos de descanso y limitaciones en su alimentación.

A esto se sumaban supuestas sanciones económicas que incrementaban una deuda millonaria, mecanismo que, según la investigación, habría sido utilizado para impedir que abandonaran el estudio.

La evidencia recopilada por la Fiscalía indica que los procesados presuntamente recurrían a amenazas y mecanismos de coacción para obligar a las víctimas a realizar transmisiones en vivo de contenido sexual explícito en plataformas digitales para adultos, así como a producir material audiovisual de carácter sexual.

En uno de los casos, estas exigencias habrían continuado pese a que la mujer se encontraba en estado de gestación.

La investigación también estableció que los dos hombres presuntamente administraban las cuentas y los medios de pago en los que se recibía el dinero generado por estas actividades.

Además, fijaban metas diarias de recaudo y controlaban la distribución de las ganancias.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Norte de Santander les imputó los delitos de trata de personas agravada, pornografía con menor de 18 años y utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con menor de edad.

Los dos procesados no aceptaron los cargos y fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.