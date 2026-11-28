Norte de Santander.

Dos ataques contra instalaciones de la Policía se registraron en las últimas horas en zonas rurales de Cúcuta y Ocaña, en Norte de Santander.

Los hechos ocurrieron en los corregimientos de Agua Clara y Otaré, donde fueron utilizados artefactos explosivos contra las respectivas subestaciones policiales.

El primer caso se presentó en el corregimiento de Agua Clara, zona rural de Cúcuta, donde, según informó la Policía Metropolitana de Cúcuta, varios sujetos que se movilizaban en motocicletas lanzaron un artefacto explosivo contra la fachada de la subestación. Posteriormente, huyeron en dirección al sector de Guaramito.

De acuerdo con el reporte oficial, no se registraron personas lesionadas, aunque sí daños materiales en las instalaciones policiales.

Las unidades de la institución adelantan las verificaciones para esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables.

El segundo ataque ocurrió en el corregimiento de Otaré, zona rural de Ocaña, donde un dron lanzó un artefacto explosivo improvisado contra la subestación de Policía. Según los primeros reportes, la carga impactó en la parte posterior de las instalaciones. En este caso tampoco se reportaron personas heridas.

Ambos hechos son materia de verificación por parte de las autoridades y generan preocupación por la seguridad de la fuerza pública y de las comunidades rurales de estos dos municipios de Norte de Santander.