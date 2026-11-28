Norte de Santander.

Un daño en la red principal del acueducto mantiene con pérdidas de presión e interrupciones temporales en el servicio de agua potable a varios sectores de Sardinata, Norte de Santander.

Así lo informó la administración municipal, a través de un comunicado oficial.

La afectación se originó en el sector conocido como La Pesa, donde se presentó el daño que compromete la prestación del servicio en Chícaros, Betania, Tamarindo, Centro, San Francisco, La Pesa, La Perla, El Llano, Pueblo Nuevo, La Victoria, San Rafael y San Martín.

Según la Alcaldía, el personal técnico adelanta las labores necesarias para reparar la red y recuperar el suministro.

Una vez avancen los trabajos, el servicio se restablecerá de manera progresiva en las zonas afectadas.

La administración municipal estima que el suministro se normalice durante las próximas horas; sin embargo, no precisó una hora para la recuperación total del servicio.

Las autoridades locales agradecieron la comprensión de la comunidad mientras se desarrollan los trabajos para superar la emergencia.