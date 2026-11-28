Cúcuta.

La Cámara de Comercio de Cúcuta y Confecámaras se reunieron con representantes de la Fuerza Pública y organismos judiciales para analizar la situación de seguridad en la ciudad y Norte de Santander, ante las dificultades que enfrenta el sector empresarial.

Al encuentro asistieron representantes del GAULA, la Fiscalía General de la Nación, el Ejército y la Policía, además de empresarios de diferentes actividades económicas.

Al término de la reunión, Sergio Castillo, presidente de la Cámara de Comercio de Cúcuta, señaló que el propósito es coordinar acciones entre las instituciones y el sector privado para responder a las necesidades de los comerciantes y empresarios.

“Este año nuestros empresarios han sentido más que nunca el impacto”, manifestó Castillo al referirse a las afectaciones que enfrenta el sector productivo por la situación de seguridad en la región.

Durante el encuentro, los participantes abordaron la necesidad de fortalecer la articulación institucional y avanzar en compromisos que permitan atender las preocupaciones expuestas por los empresarios de sectores como la construcción, el inmobiliario, el turismo, el calzado y la salud.

Castillo explicó que se trabaja en la elaboración de una carta de compromisos y una hoja de ruta para definir las acciones que pueden desarrollar tanto las autoridades como los representantes del sector privado.

“Estamos definiendo una carta de compromisos y una hoja de ruta en donde los empresarios que asistieron a la reunión (…) podamos empezar a generar alguna sinergia”, afirmó.

El dirigente gremial también hizo énfasis en la necesidad de que el Gobierno Nacional participe en la búsqueda de soluciones, al tiempo que reconoció las labores que adelantan las autoridades militares y policiales en el departamento.

En ese sentido, señaló que la respuesta a la situación de seguridad requiere corresponsabilidad entre las instituciones y el sector empresarial, tanto para impulsar iniciativas conjuntas como para contribuir a recuperar la confianza en la región.

En la reunión participaron mandos militares y policiales, así como representantes de la Fiscalía vinculados a la coordinación con el GAULA.

De acuerdo con Castillo, cerca de 20 autoridades militares y policiales acompañaron este espacio de diálogo.

Al cierre del encuentro, la carta de compromisos y la hoja de ruta continuaban en proceso de definición.

La Cámara de Comercio busca que este trabajo permita concretar acciones conjuntas frente a las dificultades que afectan la actividad empresarial en Cúcuta y Norte de Santander.