Sergio Castillo, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta / Foto: Caracol Radio

Cúcuta.

La Cámara de Comercio de Cúcuta considera que una temporada de fin de año sin IVA podría contribuir a dinamizar las ventas, pero advierte que la economía fronteriza necesita medidas permanentes para mejorar la seguridad, la infraestructura y las condiciones para la inversión.

Así lo señaló Sergio Castillo, presidente de la entidad, al referirse a la propuesta de implementar este incentivo tributario y a los retos que enfrenta el comercio de Cúcuta, especialmente durante la temporada de fin de año.

“Son iniciativas a corto plazo que podrían realmente suplir y mejorar las condiciones de fin de año”, afirmó Castillo.

Sin embargo, advirtió que estas medidas no solucionan las dificultades estructurales que afectan a Norte de Santander.

Entre los asuntos que considera prioritarios mencionó la infraestructura vial, la conectividad aérea con otras regiones del país y las condiciones logísticas para fortalecer las operaciones comerciales con Venezuela.

También señaló la importancia de mejorar la seguridad y establecer condiciones tributarias que incentiven la inversión.

“Tenemos que como región seguir exigiendo lo que corresponde para eliminar fallas estructurales que realmente nos han afectado durante muchos años”, sostuvo.

Mientras se gestionan soluciones de largo plazo, la Cámara de Comercio impulsa la estrategia Cúcuta Sin Fronteras, con la que busca fortalecer el comercio local y atraer nuevamente a compradores venezolanos.

Castillo invitó a los ciudadanos a respaldar a los comerciantes y emprendedores de la región, especialmente durante las compras navideñas, y destacó las iniciativas que adelantan gremios, instituciones y centros comerciales para promover a Cúcuta como destino comercial.

“Es creer en el producto nuestro más que nunca en esta temporada”, expresó el dirigente gremial.

Como parte de las iniciativas del sector privado, Castillo también anunció que se está preparando un acuerdo con una empresa regional de internet para ofrecer varios meses gratuitos de conexión a empresarios que, a cambio, adquieran cámaras de seguridad con determinadas especificaciones técnicas para su interconexión.

La iniciativa busca contribuir a los esfuerzos de seguridad desde el sector productivo.

Castillo insistió en que los incentivos para las ventas de fin de año son importantes, pero deben acompañarse de acciones que permitan mejorar la competitividad de la frontera, facilitar el comercio con Venezuela y generar mejores condiciones para la inversión y el desarrollo empresarial.