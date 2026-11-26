En el marco del Congreso de la Cámara de Infraestructura, Mauricio Gutiérrez, gerente general de TransMilenio confirmó que desde ya se están realizando los estudios técnicos para definir el ajuste de la tarifa del pasaje para 2027.

“Estamos trabajando ahora con los costos, los componentes macroeconómicos, por supuesto, hay que esperar unos que son supremamente claves para ello, como es el aumento del salario mínimo, la inflación, que van a pegarle directamente a los costos del sistema y que hacen parte de un determinante para poder estructurar la tarifa”, dijo Gutiérrez.

Y agregó, “la tarifa va a ser una tarifa objetiva, y va a reflejar únicamente los costos operacionales del sistema y va a tener en cuenta el costo de la capacidad socioeconómica de los bogotanos. La compañía hoy, no quiero decir tiene un déficit, tiene una diferencia, un diferencial tarifario de aproximadamente 3 billones de pesos”.

Por ahora, para el 2027, no hay un aumento oficial definido, pero los escenarios preliminares analizados plantean incrementos de entre $250 y $400 COP sobre la tarifa actual de $3.550.