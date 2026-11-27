Vía Bogotá - Girardot: Se habilitarán 50 km de carretera para este puente festivo

Colombia

Los conductores que transitan por la vía Bogotá–Girardot deberán tener en cuenta un cambio en el valor de los peajes de Chusacá y Chinauta. A partir de la medianoche del 1 de diciembre de 2026 comenzarán a aplicarse las nuevas tarifas, de acuerdo con lo establecido en el contrato de concesión y aprobado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Según la información entregada por la concesionaria, este ajuste busca respaldar la operación y el mantenimiento del corredor vial hasta 2046.

Inversión y servicios en la vía Bogotá–Girardot

La concesionaria señaló que la modernización de este corredor fue posible gracias a una inversión 100 % privada de tres billones de pesos, destinada a la transformación y mejoramiento de la infraestructura vial.

Actualmente, los usuarios cuentan con servicios de asistencia durante sus desplazamientos, entre ellos:

Ambulancia para la atención de emergencias.

Servicio de grúa.

Asistencia mecánica.

Monitoreo permanente del tráfico.

Atención de emergencias en el corredor vial.

Con la entrada en vigor de las nuevas tarifas, los usuarios deberán tener presente el ajuste al momento de planear sus desplazamientos por este importante corredor que conecta a Bogotá con Girardot y otros municipios de Cundinamarca.