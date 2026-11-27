Colombia

Los jóvenes de Soacha tienen la percepción más optimista sobre el rumbo del municipio. El 41 % de las personas entre 18 y 28 años considera que la ciudad va por buen camino, una cifra superior a la registrada en los demás grupos de edad.

Así lo revela la primera Encuesta de Percepción Ciudadana de Soacha 2025, presentada por Bogotá Cómo Vamos y ProBogotá Región, que consultó a 1.540 habitantes de las seis comunas urbanas del municipio.

Pese a esta percepción favorable entre los jóvenes, los resultados también evidencian desafíos relacionados con la calidad de vida. El 44 % de los participantes manifestó estar insatisfecho con sus condiciones actuales, mientras que el 25 % expresó satisfacción.

Salud, educación y empleo, entre las principales preocupaciones

Al preguntarles cuáles deberían ser las prioridades de la administración municipal, los ciudadanos señalaron principalmente:

Salud: 60 %.

Educación: 51 %.

Empleo: 37 %.

Atención a la pobreza y vulnerabilidad: 37 %.

En materia laboral, el 38 % de los jóvenes está en desacuerdo con que sea fácil conseguir empleo en Soacha. Además, el 15 % de los encuestados de todas las edades aseguró tener experiencia o habilidades para trabajar, pero dificultades para certificarlas.

Frente a este panorama, el gerente general de Ladrillera Santafé, Juan Fermín Restrepo, planteó la necesidad de fortalecer las oportunidades laborales para los habitantes del municipio.

“Como empresarios tenemos que ayudar a construir oportunidades en donde recibamos a las personas de Soacha directamente en prácticas empresariales, que tengan sus primeros inicios laborales en Soacha, y que eso haga que se rompa este mito de que Soacha es una ciudad dormitorio”.

Movilidad e infraestructura, otros retos para Soacha

La encuesta también identificó inconformidad con el estado de la infraestructura vial. El 50 % de los ciudadanos manifestó insatisfacción con las vías vehiculares, el 45 % con los bicicarriles y el 38 % con los andenes. Cazucá presentó los mayores niveles de inconformidad en estos tres aspectos.

En cuanto a los desplazamientos, TransMilenio es el principal medio de transporte para el 29 % de los encuestados, seguido de los buses tradicionales, con el 20 %, y el transporte intermunicipal, con el 17 %.

No obstante, solo el 21 % manifestó estar satisfecho con el servicio de TransMilenio.

Felipe Mariño, director de Bogotá Cómo Vamos, destacó la importancia de la conexión entre ambos territorios: “Entre Soacha y Bogotá se hacen 246.000 viajes diarios, y casi 3 de cada 10 soachunos usan TransMilenio como su principal medio de transporte, pero solo el 21 % está satisfecho con él”.