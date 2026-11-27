Jóvenes ven con mayor optimismo el futuro de Soacha: el 41 % cree que va por buen camino
La primera Encuesta de Percepción Ciudadana de Soacha, presentada por Bogotá Cómo Vamos y ProBogotá Región, revela que los jóvenes entre 18 y 28 años son el grupo de edad que tiene la percepción más favorable sobre el rumbo del municipio.
Colombia
Los jóvenes de Soacha tienen la percepción más optimista sobre el rumbo del municipio. El 41 % de las personas entre 18 y 28 años considera que la ciudad va por buen camino, una cifra superior a la registrada en los demás grupos de edad.
Así lo revela la primera Encuesta de Percepción Ciudadana de Soacha 2025, presentada por Bogotá Cómo Vamos y ProBogotá Región, que consultó a 1.540 habitantes de las seis comunas urbanas del municipio.
Pese a esta percepción favorable entre los jóvenes, los resultados también evidencian desafíos relacionados con la calidad de vida. El 44 % de los participantes manifestó estar insatisfecho con sus condiciones actuales, mientras que el 25 % expresó satisfacción.
Salud, educación y empleo, entre las principales preocupaciones
Al preguntarles cuáles deberían ser las prioridades de la administración municipal, los ciudadanos señalaron principalmente:
- Salud: 60 %.
- Educación: 51 %.
- Empleo: 37 %.
- Atención a la pobreza y vulnerabilidad: 37 %.
En materia laboral, el 38 % de los jóvenes está en desacuerdo con que sea fácil conseguir empleo en Soacha. Además, el 15 % de los encuestados de todas las edades aseguró tener experiencia o habilidades para trabajar, pero dificultades para certificarlas.
Frente a este panorama, el gerente general de Ladrillera Santafé, Juan Fermín Restrepo, planteó la necesidad de fortalecer las oportunidades laborales para los habitantes del municipio.
“Como empresarios tenemos que ayudar a construir oportunidades en donde recibamos a las personas de Soacha directamente en prácticas empresariales, que tengan sus primeros inicios laborales en Soacha, y que eso haga que se rompa este mito de que Soacha es una ciudad dormitorio”.
Movilidad e infraestructura, otros retos para Soacha
La encuesta también identificó inconformidad con el estado de la infraestructura vial. El 50 % de los ciudadanos manifestó insatisfacción con las vías vehiculares, el 45 % con los bicicarriles y el 38 % con los andenes. Cazucá presentó los mayores niveles de inconformidad en estos tres aspectos.
En cuanto a los desplazamientos, TransMilenio es el principal medio de transporte para el 29 % de los encuestados, seguido de los buses tradicionales, con el 20 %, y el transporte intermunicipal, con el 17 %.
No obstante, solo el 21 % manifestó estar satisfecho con el servicio de TransMilenio.
Felipe Mariño, director de Bogotá Cómo Vamos, destacó la importancia de la conexión entre ambos territorios: “Entre Soacha y Bogotá se hacen 246.000 viajes diarios, y casi 3 de cada 10 soachunos usan TransMilenio como su principal medio de transporte, pero solo el 21 % está satisfecho con él”.