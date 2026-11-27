El padre de Gohan Jussef Miranda, un joven de 25 años de edad, denuncia una presunta falsificación del documento de identidad de su hijo que terminó siendo usado por otra persona quien cometió un hurto violento en la provincia de Salta en Argentina.

Gohan fue capturado en la tarde de el 18 de noviembre de 2026, cuando transitaba en las cercanías de Monserrate, localidad de Santa Fe, después de que la Policía Metropolitana de Bogotá, en un proceso de verificación de datos, encontrara que el joven estaba siendo solicitado a través de una circular roja de Interpol.

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“La fiscal penal de la Unidad de Robos y Hurtos (UNICROH), María Eugenia Guzmán, solicitó ante la Oficina Judicial de Garantías del distrito Centro, la captura y detención internacional de dos hombres identificados como Gohab Jussef Miranda Gómez de nacionalidad colombiana y Yosebert Jesús Flores Rodríguez de nacionalidad venezolana, en el marco de la investigación que dirige”, se lee en un comunicado compartido por la Unidad en su página oficial.

Según la fiscal, el hecho por el que su nombre se encuentra involucrado es un hurto cometido el jueves 24 de septiembre en un apartamento de un complejo habitacional ubicado en la zona norte de la ciudad de Salta.

Los sospechosos habrían acordado una supuesta operación de cambio de dólares y los habrían convocado al lugar. Una vez allí, los amenazaron con armas de fuego posterior a eso, los ataron de pies y manos para llevarse 40.000 dólares en efectivo.

Documentos de identidad compartidos por la Fiscalía de Salta, Argentina. Ampliar Documentos de identidad compartidos por la Fiscalía de Salta, Argentina. Cerrar

“Mi hijo es inocente. No quiero que lo extraditen”

Edwin Miranda, el padre de Gohan Jussef, capturado el pasado 18 de noviembre y a quien ya se le legalizó la captura y espera en la estación de policía de Santa Fe que avance el proceso de extradición entre ambos países, asegura que su hijo es inocente.

“Llevo ocho días intentando hacer el trámite con Migración para verificar que él no ha salido del país. Esto ha dañado la reputación de mi hijo quien ahora lleva más de una semana capturado y no ha podido tener acceso a un medicamento que debe tomar a diario. Ninguna autoridad nos ha ayudado”, aseguró Miranda.

Lo que no se explica este padre de familia es cómo su hijo de 25 años, de contextura delgada y tez clara pudo ser confundido con un presunto ladrón, que por los documentos compartidos por la Fiscalía de Salta, no coincidirían. Por lo que hace un llamado a las autoridades a verificar la veracidad de los documentos con los que se cometieron los delitos en Argentina.

Documento de identidad compartido por el padre de joven capturado en Bogotá. Ampliar Documento de identidad compartido por el padre de joven capturado en Bogotá. Cerrar

El presunto ladrón utilizó el mismo número de cédula de ciudadanía y nombre completo; sin embargo, cambió la foto y la firma del documento de identidad. Con esa identificación se habría presentado en Salta, Argentina.

La familia de Gohan está a la espera de que un abogado de oficio de la Defensoría del Pueblo tome su caso para poder solicitar el respectivo proceso de verificación ante la Corte Suprema de Justicia previo a que sea aprobada su extradición.