Colombia

Momentos de tensión se vivieron en la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá, luego de un presunto intento de hurto que estuvo acompañado de disparos en un sector de alta circulación de estudiantes y comerciantes.

El caso se registró en inmediaciones de la carrera 16 con calle 64, donde varios hombres que se movilizaban en motocicletas habrían interceptado un vehículo particular. Durante el episodio se escucharon detonaciones que alertaron a quienes se encontraban en los alrededores.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los presuntos responsables pretendían apoderarse de una suma de dinero que llevaba la víctima. Sin embargo, en medio del intento de hurto, aparentemente se llevaron un maletín equivocado.

Pánico entre estudiantes y comerciantes

Las detonaciones generaron temor en la comunidad. Personas que se encontraban en establecimientos comerciales y universidades cercanas buscaron refugio ante el riesgo de quedar en medio del incidente.

Un video de una cámara de seguridad del sector, registró parte de lo ocurrido y muestra la participación de varios hombres que llegaron al lugar en dos motocicletas.

Las autoridades deberán avanzar en las investigaciones para establecer las circunstancias del hecho e identificar a los responsables.