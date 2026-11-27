Colombia

La familia de Samantha Gaona, la adolescente de 15 años que fue encontrada sin vida en la localidad de Suba, pide a las autoridades esclarecer las circunstancias de su muerte y avanzar en las investigaciones para determinar qué ocurrió durante sus últimas horas.

En entrevista con Caracol Radio, Cindy Johanna Cortés Gaona, tía de la menor, reconstruyó parte del recorrido que hizo Samantha el martes 24 de noviembre, día en que salió de su vivienda y no volvió a comunicarse con sus familiares.

Según su relato, la adolescente salió de casa hacia las 12:15 del mediodía para llevar a su hermana menor al colegio Gerardo Paredes. Las cámaras de seguridad registraron su paso por el sector aproximadamente a las 12:30 p. m.

Posteriormente, Samantha le informó a su madre que tenía previsto encontrarse con un amigo. De acuerdo con su tía, la última conversación entre ambas ocurrió hacia la 1:20 de la tarde.

“Mi sobrina le informa a mi hermana que salen a comprar como un paquete de papas”, relató Cindy Joana Cortés.

Después de ese momento, la familia dejó de recibir noticias de la adolescente. No hubo más mensajes ni llamadas, situación que comenzó a generar preocupación entre sus allegados.

La familia pide respuestas

La noticia de su muerte llegó a través de una llamada familiar. Según contó su tía, una de las familiares se comunicó con su madre después de conocer que habían encontrado el cuerpo de una persona en el sector.

Desde entonces, sus allegados buscan respuestas sobre lo ocurrido y piden que se esclarezcan los hechos, así como las circunstancias que rodearon la muerte de la menor.

Las autoridades adelantan las investigaciones para reconstruir sus últimos movimientos y establecer qué sucedió después de que salió a encontrarse con su amigo.

La familia espera que las indagaciones permitan conocer qué pasó con Samantha y que se determinen las responsabilidades correspondientes, si las hay.