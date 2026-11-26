El espacio público del metro de Bogotá se entregará en un 60% para marzo de 2028: gerente Narváez
José Leonidas Narváez, gerente general de la Empresa Metro de Bogotá S.A., señaló que el traslado de redes de servicios públicos se triplicó y sumaría $123.000 millones adicionales
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...