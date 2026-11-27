Colombia

La Universidad de Cundinamarca recibió el Sello ODS Educación América Latina 2026, un reconocimiento otorgado por la organización Selo Social a instituciones de educación superior que impulsan acciones de impacto social y ambiental en la región.

La distinción fue concedida a dos proyectos presentados por la institución: “Tu Ropa Transforma” y “Sembrando Esperanzas”, iniciativas que buscan promover prácticas sostenibles y fortalecer el vínculo entre la academia y las comunidades.

Reutilizar la ropa para reducir residuos

La primera iniciativa, “Tu Ropa Transforma”, es liderada por el Sistema de Gestión Ambiental de la Universidad y promueve la economía circular mediante la recolección, reutilización y aprovechamiento de prendas de vestir en desuso.

La estrategia contempla puntos de acopio, voluntarios y jornadas de intercambio de materiales reciclables por ropa reutilizable. Las prendas que no pueden intercambiarse también pueden destinarse a procesos de donación con fundaciones y organizaciones sociales.

Con estas acciones, el proyecto busca reducir los residuos textiles y fomentar hábitos de consumo responsable entre estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad universitaria.

Recuperar los saberes ancestrales de las comunidades

Por su parte, “Sembrando Esperanzas” se desarrolla en la seccional Ubaté como un Campo de Aprendizaje Cultural que integra proyectos de intervención social, arte, naturaleza y emprendimiento.

La iniciativa busca preservar las tradiciones de las comunidades rurales, especialmente los conocimientos relacionados con los cultivos tradicionales, el cuidado de la naturaleza y la protección de los recursos naturales.

A través de talleres y encuentros participativos, estudiantes, docentes, campesinos y productores locales intercambian experiencias y conocimientos transmitidos de generación en generación.

Jenny Alexandra Páramo Aragón, directora de Interacción Social Universitaria, explicó que estas experiencias reflejan el compromiso institucional con la responsabilidad social y ambiental, al vincular a la comunidad universitaria con las necesidades y los conocimientos de los territorios.