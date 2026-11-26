Uniformados del CAI Monserrate de la Estación de Policía Santa Fe lograron la captura mediante orden judicial de un hombre de 25 años.

El procedimiento se desarrolló cuando las patrullas abordaron al hombre para verificar su identidad y al consultar sus antecedentes, arrojó un resultado positivo por notificación roja de INTERPOL. De acuerdo con las autoridades, el hombre es solicitado por la justicia de Argentina, por el presunto delito de robo doblemente calificado por ser cometido con el uso de arma de fuego, en grado de tentativa, hechos cometidos en la ciudad de Salta.

De acuerdo con la investigación de las autoridades de ese país, se le atribuye su presunta participación, junto a un ciudadano venezolano, en el robo violento con armas de fuego y encapuchados a dos ciudadanos a quienes habría citado en una vivienda bajo el engaño de realizar una operación de cambio de divisas.

Una vez dentro del inmueble y, al parecer, mediante intimidación con armas de fuego, redujeron y ataron a las víctimas para despojarlas de cerca de 40.000 dólares, equivalentes a unos 85 millones de pesos de ese país

Posteriormente, habrían emprendido la huida en un vehículo vinculado a una plataforma digital, tras intimidar al conductor para obligarlo a movilizarlos. Finalmente, el retenido fue dejado a disposición de la autoridad competente.