El Gobierno nacional presentó una hoja de ruta con cinco compromisos para acelerar la ejecución de proyectos estratégicos de infraestructura y recuperar la confianza de los inversionistas. Los anuncios fueron realizados por la ministra de Transporte, Elsa Noguera, durante el Congreso Nacional de Infraestructura de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), celebrado en Cartagena.

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Uno de los principales objetivos es aumentar la inversión en el sector, que actualmente representa cerca del 15 % de la economía, según las cifras expuestas por la ministra. La meta del Gobierno es elevar esa participación hasta niveles del 25 % o 30 %, mediante una mayor vinculación de capital privado.

Entre los proyectos mencionados están el acuerdo con los accionistas de Airplan para invertir en aeropuertos concesionados y el cierre financiero del corredor férreo La Dorada-Chiriguaná, que contempla inversiones por 2.400 millones de dólares. La administración también espera que la nueva reglamentación portuaria facilite inversiones superiores a los $5 billones en los próximos años.

Otro compromiso apunta a reactivar obras que cuentan con financiación y contratos, pero permanecen detenidas por dificultades prediales, ambientales o administrativas. Como ejemplo, la ministra señaló que las 21 unidades funcionales del corredor Buga-Buenaventura ya se encuentran en construcción. También mencionó los avances en el túnel del Toyo, cuya entrada en operación se proyecta para finales de 2027, así como las intervenciones en la Autopista Norte de Bogotá, la doble calzada Barranquilla-Santa Marta y el Canal del Dique.

La estrategia contempla, además, completar corredores que conecten las zonas productivas con puertos y mercados, entre ellos la conexión Pacífico-Orinoquía, Villeta-Guaduas y los accesos a los puertos del Caribe y Puerto Antioquia.

En materia de transporte intermodal, el Gobierno busca avanzar en la recuperación del corredor férreo La Dorada-Chiriguaná y fortalecer la navegabilidad del río Magdalena. Para este último se cuenta con estudios y diseños de fase III que permitirían ejecutar obras de encauzamiento, garantizar el dragado y profundizar el canal de acceso hasta 12,5 metros.

El quinto compromiso corresponde a los llamados ‘Caminos del Tigre’, una estrategia dirigida a mejorar las vías rurales y terciarias para facilitar el transporte de productos agrícolas y el acceso de las comunidades a colegios y servicios de salud.