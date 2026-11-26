Nuevas imágenes de las cámaras de seguridad del almacén Éxito, ubicado en el sector de La Castellana, en Cartagena, comenzaron a mostrar detalles de los momentos iniciales de la toma de rehenes ocurrida el martes 24 de noviembre.

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Los registros aportan nuevos elementos para entender cómo se desarrolló una situación que mantuvo en vilo a la ciudad durante cerca de 17 horas.

El material audiovisual permitiría identificar movimientos dentro del establecimiento y reconstruir parte de la secuencia en la que varios hombres habrían participado en el intento de hurto a un vehículo transportador de valores.

La emergencia escaló cuando los implicados terminaron reteniendo a trabajadores y otras personas que se encontraban en el almacén.

Uno de los aspectos que buscan esclarecer las autoridades es el número de personas que participaron en el asalto. Los primeros registros y los testimonios conocidos durante las investigaciones han puesto sobre la mesa interrogantes acerca de cuántos hombres ingresaron al establecimiento y cuál fue la participación de cada uno.

Las nuevas grabaciones se suman a los testimonios de los sobrevivientes y al material recopilado durante la investigación.